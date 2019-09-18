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Динамо – Мальме: украинский скаут в Швеции рассказал о методах работы тренера соперников киевлян

11:04 13 Читати українською
Динамо – Мальме: украинский скаут в Швеции рассказал о методах работы тренера соперников киевлян
Уве Реслер / EFL

Украинский скаут Анатолий Пташник, который работает в Швеции, поделился впечатлениями от методов работы главного тренера Мальме Уве Реслера.

 

"Крепкий клуб с хорошим подбором опытных футболистов и хорошей атакой. Подбор игроков в группе атаки очень мощный, как для Швеции.

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Они хорошо работают по сопернику. Это может быть схема с тремя центральными защитниками или с двумя, или 3-5-2 (5-3-2), или 4-4-2.

Для Швеции способ работы Реслера достаточно оригинален. Если, скажем, Мальме свой матч чемпионата сыграл, а на следующий день играет соперник, Уве даже не посылает скаута, а сам садится в машину и едет на стадион – смотреть вживую.

Во время одного из таких его выездов (насколько помню, против Хаммарбю) я сидел неподалеку и видел, как он с блокнотом разбирал игру. Пометки достаточно серьезные, видно, что он с трибуны исследовал все нюансы. Поэтому Мальме может чередовать тактику, подбирать какие-то нестандартные ходы", – цитирует Пташника Dynamo Nation.

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