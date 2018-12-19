Бабич: Сподіваюсь, УПЛ зможе вирішити питання з орендованими гравцями

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував ситуацію з можливістю грати орендованим гравцям проти команд, яким належать.

"Коли я був футболістом, більшої мотивації, ніж зіграти проти своєї команди, для мене не було. Проте, це тонке питання, яке, як правило, знаходиться на розгляді клубу, якому належить гравець.

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Було б здорово, якби всі команди УПЛ прийшли до єдиного рішення, що пішло б на користь рівню ліги і зняло б усі розбіжності щодо цієї теми. Щиро сподіваюся на якісь зрушення в цьому напрямку.

Оренда гравців Шахтаря розрахована до кінця сезону, а в міжсезоння у нас буде дуже багато роботи. Мені здається, що якщо Шахтар поверне когось зі своїх вихованців, то повноцінної ігрової практики в даний момент вони в клубі не отримають. Ми ж за цей час спробуємо налагодити ігрові зв'язки з їх участю, що посприяє прогресу гравців", – сказав Бабич Спорт-Експрес.

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