Бабич прокоментував чутки про свою відставку

Англія — 21:12 203
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Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед посеред сезону
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Лестер – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив у стартовий склад на матч 1/4 фіналу Кубка лігиАнглія — 21:00 198
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Ібрагімовіч підписав новий контракт з Лос-Анджелес ГелаксіСвіт — 20:36 219
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Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальностіАнглія — 20:25 1285
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"Бувайте, хлопці", – Моурінью після звільнення з МЮ покинув Манчестер та попрощався з журналістамиАнглія — 19:36 1238
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