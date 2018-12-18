Бабич прокоментував чутки про свою відставку

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич оцінив своє майбутнє в приазовському клубі.

"Питання моєї відставки? По-моєму, воно і не стояло зовсім. Складно зрозуміти, звідки взагалі пішла така інформація. У нас хороші відносини з керівництвом клубу: ми постійно перебуваємо на зв'язку і не відчуваємо ніяких проблем.

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Мій контракт діє до закінчення сезону, а плани на збори давно розписані. Так що все стабільно і добре", – цитує Бабича sport-express.ua.

Після 18-ти турів чемпіонату України Маріуполь посідає 7-му сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очки.

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