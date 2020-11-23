Динамо – Барселона: Мессі та ще кілька зірок каталонців не потрапили до заявки на матч ЛЧ
Барселона визначилась із заявкою на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо – не обійшлось без серйозних втрат.
У своїй заявці Барселона, окрім травмованих Фаті, Піке, Роберто та Бускетса, не зможе розраховувати на Де Йонга та свою головну зірку – Ліонеля Мессі.
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Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья.
Захисники: Дест, Лангле, Альба, Фірпо Хуніор, Мінгеса.
Півзахисники: Аленья, П'яніч, Пуч, Коутінью, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес.
Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Дембеле, Конрад.
Нагадаємо, матч Динамо – Барселона запланований вже на завтра, 24 листопада, початок о 22:00.
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