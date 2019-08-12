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АЗ – Маріуполь: поєдинок Ліги Європи офіційно перенесено в інше місто

20:23 797 Читать на русском
АЗ – Маріуполь: поєдинок Ліги Європи офіційно перенесено в інше місто
Маріуполь – АЗ

Поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЗ та Маріуполем відбудеться не на домашньому стадіоні нідерландської команди.

 

Матч Ліги Європи між АЗ та Маріуполем відбудеться у Гаазі, повідомляє офіційний твіттер нідерландської команди.

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Зауважимо, що напередодні матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЗ та Маріуполем, на домашньому стадіоні клубу з Алкмару обвалився дах. Поєдинок має відбутись 15 серпня.

АЗ в більшості переграв Валвейк перед матчем-відповіддю Ліги Європи з Маріуполем

Нагадаємо, перший матч, який проходив в Одесі, завершився безгольовою нічиєю, тому обидві команди мають шанси на прохід у наступну стадію турніру.

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АЗ - Маріуполь Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Ліга Європи
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