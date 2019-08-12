АЗ – Маріуполь: поєдинок Ліги Європи офіційно перенесено в інше місто

Поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЗ та Маріуполем відбудеться не на домашньому стадіоні нідерландської команди.

Матч Ліги Європи між АЗ та Маріуполем відбудеться у Гаазі, повідомляє офіційний твіттер нідерландської команди.

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Зауважимо, що напередодні матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЗ та Маріуполем, на домашньому стадіоні клубу з Алкмару обвалився дах. Поєдинок має відбутись 15 серпня.

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Нагадаємо, перший матч, який проходив в Одесі, завершився безгольовою нічиєю, тому обидві команди мають шанси на прохід у наступну стадію турніру.