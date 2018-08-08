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Бабич: До матчу з Бордо підійдемо в оптимальних кондиціях

11:31 98 Читать на русском
Бабич: До матчу з Бордо підійдемо в оптимальних кондиціях
Олександр Бабич / Футбол 24

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від майбутнього поєдинку "приазовців" проти Бордо.

"Футболісти ще не до кінця відновилися. Але ми над цим працюємо. Сьогодні ввечері у нас була кріосауна. Впевнений, що до матчу з Бордо ми підійдемо в оптимальних кондиціях.

З середи ми вже починаємо безпосередньо готуватися до Ліги Європи. Ми вже подивилися гри Бордо. З завтрашнього дня почнемо на "теоріях" розбирати гру жирондинців і акцентувати увагу на сильних і слабких сторонах.

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Часу небагато, але постараємося тактично хлопців підготувати і об'ємно розповісти про Бордо. Суперник цікавий. Але у нас вже певний досвід є. Думаю, з Бордо буде більше красивого футболу.

У Франції чемпіонат розпочнеться лише в найближчі вихідні. Тому, можливо, у нас буде більше ігрового тонусу. Команда відіграла дві гри в Лізі Європи з Вентспілсом. Жирондинці грають за схемою 4-3-3. Також можу відзначити, що наш суперник дуже небезпечний при стандартах.

В другому таймі матчу проти Юргордена і у додатковий час підтримка було просто топ – стадіон гнав нас вперед, підтримував. Сподіваюся, в четвер прийде ще більше людей, які будуть вболівати за нас. Ну а ми постараємося продемонструвати хорошу гру", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

Нагадаємо, у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи суперником Маріуполя стане французький Бордо.

Перший матч відбудеться в Одесі 9 серпня. Початок поєдинку о 20 годині.

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Маріуполь
до матчу
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:
7
год
:
46
хв
Бордо
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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Бордо
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