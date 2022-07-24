"Звичайно, що Лео – найкращий гравець світу. Проти нього дуже важко грати. Один захисник його тримає, другий страхує, третій допомагає у центрі. Як би ми його не тримали втрьох, він все одно свої два забив.

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Сто відсотків, що він – найсильніший футболіст, проти якого я виступав. Я грав і проти всіх бразильців із Шахтаря, і проти найкращих українських футболістів – Коноплянки та Ярмоленка, і за збірну грав проти багатьох відомих світових футболістів. Але Мессі – найкращий з усіх. Те, як він грає, не може ніхто", – цитує Бабатунде Moldfootball.

Нагадаємо, нігерійський хавбек виступав в Україні протягом 2011-2015 років. У Кривбасі та Волині він провів по 2 сезону, а в Дніпрі затримався лише на пів року.

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