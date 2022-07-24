"Конечно, Лео – лучший игрок мира. Против него очень тяжело играть. Один защитник его держит, второй страхует, третий помогает в центре. Как бы мы его ни держали втроем, он все равно свои два забил.

Бабатунде: Мой период карьеры в УПЛ не был плохим

Сто процентов, что он – самый сильный футболист, против которого я выступал. Я играл против всех бразильцев из Шахтера, и против лучших украинских футболистов, как Коноплянка и Ярмоленко, и за сборную играл против многих известных мировых футболистов. Но Месси – лучший из всех. То, как он играет, не может никто", – цитирует Бабатунде Moldfootball .

Напомним, нигерийский хавбек выступал в Украине в течение 2011-2015 годов. В Кривбассе и Волыни он провел по 2 сезона, а в Днепре задержался всего на полгода.

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