Влітку 32-річний гравець покинув Реал і став вільним агентом. Попри те, що Едена Азара кликали в різні клуби, він взяв час на роздуми. Сьогодні, 10 жовтня, бельгієць оголосив про завершення професіональної кар'єри.

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"Ви повинні прислухатися до себе і вчасно сказати "стоп". Після 16 років і понад 700 зіграних матчів я вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Я зміг реалізувати свою мрію, я грав і отримував задоволення на багатьох полях по всьому світу. Протягом моєї кар'єри мені пощастило зустріти чудових менеджерів, тренерів та партнерів по команді – дякую всім за ці чудові часи, буду сумувати за вами всіма.

Я також хочу подякувати клубам, за які я грав: Лілль, Челсі та Реал Мадрид, а також Федерації футболу Бельгії за виклики до національної команди. Особлива подяка моїй родині, друзям, радникам і людям, які були поруч зі мною в хороші часи й в погані.

Нарешті, величезне спасибі вам, моїм шанувальникам, які слідували за мною всі ці роки, і за вашу підтримку всюди, де б я не виступав. Зараз настав час насолодитися моїми близькими та новими враженнями. Незабаром побачимося поза полем, друзі", – цитує бельгійця Madrid Zone.

Нагадаємо, що загалом на клубному рівні Еден Азар зіграв 623 матчі, в яких забив 167 голів та віддав 157 асистів. Бельгієць вигравав чемпіонство у Франції у складі Лілля. З Челсі він двічі був чемпіоном АПЛ та двічі перемагав в Лізі Європи. Разом з Реалом Азар здобував Лігу чемпіонів та двічі чемпіонство в Ла Лізі. Втім, за мадридців хавбек провів лише 76 матчів.

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