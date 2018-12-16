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Азар за системою "гол+пас" вже повторив досягнення минулого сезону

17:25 165 Читать на русском
Азар за системою "гол+пас" вже повторив досягнення минулого сезону
Еден Азар / Фото: Челсі

Вінгер Челсі Еден Азар за 16 турів АПЛ вже забив 8 голів та віддав 9 результативних передач.

У матчі 16 туру АПЛ Челсі на виїзді обіграв Брайтон з рахунком 2:1.

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Вінгер "синіх" Еден Азар віддав результативну передачу та забив гол. Таким чином, в поточному сезоні бельгієць за системою "гол+пас" набрав 17 пунктів (8 голів та 9 результативних передач).

Протягом минулого сезону за 38 матчів АПЛ він набрав тих самих 17 пунктів (12 голів та 5 гольових передач). Отже, для повторення досягнення минулого сезону Азару знадобилося менше половини матчів у сезоні 2018/19.

Англія17 турАмекс Стедіум (Брайтон)

Брайтон - Челсі: Неділя 16 грудня 2018

Брайтон
Матч завершено
1 : 2
Челсі
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Теги
Англія Челсі Челсі Брайтон - Челсі Еден Азар Еден Азар
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