Азар за системою "гол+пас" вже повторив досягнення минулого сезону

Вінгер Челсі Еден Азар за 16 турів АПЛ вже забив 8 голів та віддав 9 результативних передач.

У матчі 16 туру АПЛ Челсі на виїзді обіграв Брайтон з рахунком 2:1.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Вінгер "синіх" Еден Азар віддав результативну передачу та забив гол. Таким чином, в поточному сезоні бельгієць за системою "гол+пас" набрав 17 пунктів (8 голів та 9 результативних передач).

Протягом минулого сезону за 38 матчів АПЛ він набрав тих самих 17 пунктів (12 голів та 5 гольових передач). Отже, для повторення досягнення минулого сезону Азару знадобилося менше половини матчів у сезоні 2018/19.