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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

17:50 1388 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу

Ліверпуль зустрічається з Манчестер Юнайтед у центральному матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 18:00 за київським часом. Мерсисайдці спробують повернутися на перше місце – лише перемога дозволить їм обійти Манчестер Сіті. Юнайтед перебуває на 6 сходинці турнірної таблиці АПЛ і не має сьогодні шансів піднятися вище.

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Фабінью, Кейта – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Міньйоле, Хендерсон, Старрідж, Морено, Лаллана, Шакірі, Камачо.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Байлі, Лінделеф, Дарміан – Еррера, Матіч – Рашфорд, Лінгард, Янг – Лукаку.

Запасні: Ромеро, Валенсія, Джонс, Феллаїні, Мата, Погба, Мартіаль.

Кріс Смоллінг отримав травму на передматчевій розминці. Його у старті МЮ замінив Ерік Байлі.

Англія17 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Неділя 16 грудня 2018

Ліверпуль

live
1 : 1
Манчестер Юнайтед
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