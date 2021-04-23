Бельгієць провів повноцінне тренування з основною групою Реала після чергової травми, повідомляє Marca.

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Азар не був доступний з 13 березня, коли травмувався у матчі з Ельче та пропустив близько місяця. Еден вирушить на найближчий поєдинок проти Бетіса разом із командою та матиме нагоду повернутись на поле в офіційних зустрічах.

До слова, Азар провів лише 636 хвилин на полі в цьому сезоні у складі Реала, записавши до свого активу 3 голи.

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