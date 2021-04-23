Бельгиец провел полноценную тренировку с основной группой Реала после очередной травмы, сообщает Marca.

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Азар не был доступен с 13 марта, когда травмировался в матче с Эльче и пропустил около месяца. Эден отправится на ближайший поединок против Бетиса вместе с командой и будет иметь возможность вернуться на поле в официальных встречах.

К слову, Азар провел лишь 636 минут на поле в этом сезоне в составе Реала, записав в свой актив 3 гола.

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