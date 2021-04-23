Мадридський Реал поки що уникнув санкцій від УЄФА за невдалу організацію Європейської Суперліги.

Реал продовжить участь у поточній Лізі чемпіонів, де у півфіналі протистоятиме Челсі, повідомляє Marca.

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Виконавчий комітет УЄФА не прийняв рішення про виключення "вершкових" з турніру в цьому сезоні, як цього прагнув президент організації Александер Чеферін. Втім, Реал навряд чи уникне дисциплінарного покарання, але це буде стосуватись наступних сезонів.

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Нагадаємо, керівництво Ювентуса та Реала виступили основними засновниками скандальної Європейської Суперліги.

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