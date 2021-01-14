Зірка Реала Еден Азар був визнаний головною особистістю в історії бельгійського футболу за останні 125 років.

Лукаку, порушивши гегемонію Азара, став найкращим бельгійським футболістом серед тих, що виступають за кордоном

Королівська бельгійська футбольна асоціація на честь свого 125-річчя організувала голосування серед вболівальників, яким пропонувалося вибрати найкультовішу людину у футбольній історії країни. За результатами голосування першу сходинку посів півзахисник "вершкових" Еден Азар.

До трійки увійшли також колишній захисник Манчестер Сіті Венсан Компані та півзахисник "містян" Кевін де Брюйне. Найкращий у 2020-му році бельгійський "іноземець" Ромелу Лукаку став лише шостим.

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