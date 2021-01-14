Звезда Реала Эден Азар был признан главной личностью в истории бельгийского футбола за последние 125 лет.

Лукаку, нарушив гегемонию Азара, стал лучшим бельгийским футболистом среди выступающих за рубежом

Королевская бельгийская футбольная ассоциация в честь своего 125-летия организовала голосование среди болельщиков, которым предлагалось выбрать самого культового человека в футбольной истории страны. По результатам голосования первое место занял полузащитник "сливочных" Эден Азар.

В тройку вошли также бывший защитник Манчестер Сити Венсан Компани и полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне. Лучший в 2020-м году бельгийский "иностранец" Ромелу Лукаку стал лишь шестым.

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