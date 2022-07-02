Італійський фахівець у новому сезоні налаштований зробити серйозну ставку на бельгійця. Азар позбувся проблем зі здоров'ям. У травні лікарі нарешті видалили титанову пластину з гомілки футболіста.

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За інформацією AS, Анчелотті також підготував нову роль для 31-річного виконавця. Наставник Реала хоче використовувати Азара на позиції фальшивої дев'ятки. Такий крок допоможе не лише Азару, а й Каріму Бензема. Французу вже 35 років. У минулому сезоні він провів на полі понад 3 тисячі хвилин. ЧС-2022 натякає, що у новій кампанії легше не стане. Саме тому Анчелотті покладає великі надії на Азара.

Тренерський штаб Мадрида не просто так робить ставку на такі зміни. Річ у тім, що вони проаналізували виступи Азара на цій позиції, коли він грав за Челсі. За 26 матчів на вістрі атаки Еден забив 8 голів та віддав 6 асистів. Анчелотті сподівається, що в Реалі це також працюватиме.

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