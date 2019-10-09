Азар продовжує боротьбу з надмірною вагою

Хавбек Реала Еден Азар поки не може продемонструвати ідеальну фізичну форму.

Азар дуже повільно позбувається лишніх кілограмів, які привіз із собою перед стартом нового сезону, повідомляє A Bola.

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За інформацією джерела, у 28-річного бельгійця ще на 4-5 кг більше ваги від норми. На медогляді двомісячної давнини у Едена знайшли 7 кг надмірної ваги.

Нагадаємо, Реал влітку заплатив Челсі за Азара близько 100 млн євро.

В поточному сезоні Прімери бельгієць провів 4 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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