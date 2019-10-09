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Азар продолжает борьбу с лишним весом

07:30 93 Читати українською
Азар продолжает борьбу с лишним весом
Эден Азар / Фото SPORTbible

Хавбек Реала Эден Азар пока не может продемонстрировать идеальную физическую форму.

Азар очень медленно избавляется от лишних килограммов, которые привез с собой перед стартом нового сезона, сообщает A Bola.

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По информации источника, у 28-летнего бельгийца еще на 4-5 кг больше веса от нормы. На медосмотре двухмесячной давности у Эдена нашли 7 кг лишнего веса.

Напомним, Реал летом заплатил Челси за Азара около 100 млн евро.

В текущем сезоне Примеры бельгиец провел 4 матча, в которых отметился голом и ассистом.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
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