Півзахисник Реала Еден Азар значно впав у трансферній вартості після переходу з Челсі в мадридський клуб.

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Нагадаємо, на момент його трансферу з лондонської до мадридської команди бельгієць, за даними Transfermarkt, вартував 150 млн євро (хоча по факту "сині" заплатили за нього 115 млн). За даними на жовтень 2020 року, його вартість становить лише 60 млн євро.

Нагадаємо, у вересні Азар пошкодив м'яз правої ноги і продовжує відновлення – цього сезону 29-річний гравець на полі ще не з'являвся.

Реал після 5-ти турів очолює турнірні таблицю Ла Ліги, набравши 10 очок (у підопічних Зінедіна Зідана ще одна гра у запасі).

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