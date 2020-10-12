Полузащитник Реала Эден Азар значительно упал в трансферной стоимости после перехода из Челси в мадридский клуб.

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Напомним, на момент его трансфера из лондонской в мадридскую команду бельгиец, по данным Transfermarkt, стоил 150 млн евро (хотя по факту "синие" заплатили за него 115 млн). По данным на октябрь 2020 года, его стоимость составляет всего 60 млн евро.

Напомним, в сентябре Азар повредил мышцу правой ноги и продолжает восстановление – в этом сезоне 29-летний игрок на поле еще не появлялся.

Реал после 5-ти туров возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 10 очков (у подопечных Зинедина Зидана еще одна игра в запасе).

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