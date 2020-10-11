"На даний момент Баварія – найсильніша команда Європи. Однак це відбувається в тому числі через те, що більше немає великих команд. Барселона слабка, Реал теж слабкий", – цитує Венгера Goal.

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Нагадаємо, Баварії вдалось оформити требл у минулому сезоні, завоювавши золоті медалі внутрішньої першості, а також здобувши трофеї Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів.

У сезоні ЛЧ 2020/21 мюнхенці потрапили у групу з Атлетіко, Зальцбургом та московським Локомотивом.

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