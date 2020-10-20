Відновлення бельгійця триватиме ще щонайменше місяць, повідомляє Marca.

Реал оприлюднив заявку на матч проти Шахтаря – з Луніним, але без Рамоса і правих захисників

Реал не хотів розкривати подробиці травми Азара, тому терміни відсутності вінгера залишалися таємницею. Очікується, що зірка "вершкових" не вийде на поле до 22 листопада. За цей час команда зіграє в Прімері з Барселоною, Уескою та Валенсією, а також з Інтером в рамках Ліги чемпіонів. Потім буде пауза на матчі збірних, яка дасть Азару додатковий час.

Додамо, що Еден востаннє з'являвся на полі ще у серпні, коли "вершкові" вилітали з минулого розіграшу Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті.

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