Восстановление бельгийца продлится еще как минимум месяц, сообщает Marca.

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Реал не хотел раскрывать подробности травмы Азара, поэтому сроки отсутствия вингера оставались тайной. Ожидается, что звезда "сливочных" не выйдет на поле до 22 ноября. За это время команда сыграет в Примере с Барселоной, Уэской и Валенсией, а также с Интером в рамках Лиги чемпионов. Затем будет пауза на матчи сборных, которая даст Азару дополнительное время.

Добавим, что Эден в последний раз появлялся на поле еще в августе, когда "сливочные" вылетали из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов от Манчестер Сити.

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