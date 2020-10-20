Зінедін Зідан визначився зі списком гравців, які зможуть взяти участь у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Всього до заявки потрапили 19 гравців, інформує офіційний Twitter мадридського клубу.

Реал Мадрид – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Андрій Лунін очікувано опинився у списку, проте дві проблеми Зідана таки залишаються невирішеними. Капітан Реала Серхіо Рамос не встиг повністю відновитися від травми, а також немає жодного профільного правого захисника. В останніх матчах цю роль виконував Начо.

Нагадаємо, поєдинок Реал Мадрид – Шахтар відбудеться 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.

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