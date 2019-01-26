Азар: Мені дуже шкода Анрі, він не заслужив цього звільнення

Хавбек збірної Бельгії Еден Азар підтримав Тьєррі Анрі після звільнення з Монако.

"Мені дуже шкода Анрі, він не заслужив цього звільнення. Він прийшов в клуб, який не виступав добре, він намагався все змінити, але не досяг успіху в цьому.

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Але я не турбуюся за Анрі. Він стане відмінним тренером в майбутньому. Якщо він захоче повернутися в збірну Бельгії, ми будемо раді", – цитує Азара Мetro.

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Нагадаємо, Анрі очолив монегасків у жовтні 2018 року після відставки Леонарду Жардіма. Під його керівництвом Монако вилетів із єврокубків і Кубка Франції, а також не зміг піднятися із зони вильоту Ліги 1.