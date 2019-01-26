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Жардім – про повернення в Монако: Наша історія починається заново раніше, ніж очікувалось

09:26 158 Читать на русском
Жардім – про повернення в Монако: Наша історія починається заново раніше, ніж очікувалось
Леонарду Жардім / Reuters

Новий наставник Монако Леонарду Жардім прокоментував своє повернення у французький клуб.

"Раніше, ніж очікувалося, наша історія починається заново. Вболівальники, я розраховую на вашу підтримку, в тому числі на стадіоні. Разом ми зможемо відновити позиції клубу. Вперед, Монако", – написав Жардім на своїй сторінці у Твіттері.

Жардім офіційно повернувся в Монако

Зауважимо, що Монако офіційно оголосив про зміну тренера. Тьєррі Анрі був звільнений, а на його місце прийшов Леонарду Жардім. Португалець приєднається до команди у неділю, 27 січня.

Звільнення Анрі обійдеться Монако у 15 мільйонів євро – сьогодні в клуб повернеться Жардім

Нагадаємо, Жардім очолював монегасків з 2014 по жовтень 2018 року, коли його змінив Анрі. Під керівництвом португальця клуб виграв чемпіонат Франції і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2016/17.

Теги
Монако Монако Франція Леонарду Жардім Леонарду Жардім
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