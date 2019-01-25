Жардім офіційно повернувся в Монако

Леонарду Жардім офіційно повернувся на тренерський місток Монако.

Монегаски оголосили про зміни на тренерському містку команди. З сьогоднішнього дня Тьєррі Анрі звільнений з посади наставника Монако.

Звільнення Анрі обійдеться Монако у 15 мільйонів євро – сьогодні в клуб повернеться Жардім

Новим тренером став Леонарду Жардім. Контракт з португальським спеціалістоп підписаний на 2,5 роки. Жардім приєднається до команди у неділю, 27 січня, повідомляє офіційний сайт французського клубу.

Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера

Нагадаємо, Жардім очолював монегасків з 2014 по жовтень 2018 року, коли його змінив Анрі. Під керівництвом португальця клуб виграв чемпіонат Франції і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2016/17.