АЗ Алкмар продолжает вносить изменения в состав команды перед поединком в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Тимо Летсхерт присоединился к АЗ Алкмар на правах свободного агента, подписав контракт сроком на три года, сообщает официальный сайт клуба.

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Последним клубом нидерландца стал немецкий Гамбург из второй Бундеслиги. Также, игрок выступал в составе Гронингена, Роды, Утрехта и итальянского Сассуоло.

Отметим, что АЗ уже скоро будет противостоять Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – 15 сентября.

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