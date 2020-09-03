Аувеян приєднався до Удінезе на правах оренди на один сезон, а фріульці матимуть змогу викупити оборонця, повідомляє офіційний сайт Удінезе.

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Зазначимо, що Аувеян не був гравцем основи АЗ, проте був далеко не останньою опцією при виборі складу команди. В активі захисника 19 матчів за клуб з Алкмаара в минулому сезоні, гол та 2 асисти.

Зазначимо, що АЗ вже незабаром протистоятиме Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – 15 вересня.

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