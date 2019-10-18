Айнтрахт розгромив Байєр і обійшов його в Бундеслізі / ФК Байєр

Франкфуртський Айнтрахт впевнено здолав леверкузенський Байєр (3:0) у 8-му турі німецької Бундесліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Господарі Коммерцбанк-арени шокували "фармацевтів" уже на старті поєдинку. Данні да Коста розрізною передачею із правого флангу вивів Гонсало Пасієнсію фактично віч-на-віч із Градецкі. А португалець виграв силову боротьбу з оборонцем і пробив фінського кіпера.

Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяців

Не минуло й 15 хвилин, як франкфуртці подвоїли перевагу. Екс-"динамівець" Александар Драговіч у хокейному стилі кинувся під удар суперника й зупинив м'яч рукою. Арбітр був поруч – пенальті. До позначки підійшов той же Пасієнсія і з невеликою паузою розвів м'яч і воротаря по різних кутах – 2:0.

Байєр спробував виправити ситуацію ще до перерви. Леверкузенці взяли під контроль м'яч, створювали нагоди біля воріт суперника, але пробити Реннова не вдалося. Ще відчутнішою перевага підопічних Петера Боса стала в другому таймі.

"Фармацевти" довели відсоток володіння м'ячем до 67-ми, майже нічого не дозволили біля воріт Градецкі (2 удари за всю другу половину) й регулярно завантажували роботою оборону Айнтрахта на чолі з Ренновим (майже десяток ударів у площину). Та скоротити розрив не вдалося. Натомість Байєр пропустив ще раз під завісу матчу. Це Бас Дост обігрався із Костічем і, вже падаючи, проткнув м'яч у ворота.

Ця перемога дозволила Айнтрахту обігнати Байєр у турнірній таблиці та піднятися на 7-ме місце (14 очок). Леверкузен – зовсім поруч із такою ж кількістю балів.

Ярмоленко проти екс-зірки УПЛ, Рив'єра для ПСЖ, дербі Борусій і нетлінна класика на Альбіоні: топ-5 матчів євровікенду