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Айнтрахт разгромил Байер и обошел его в Бундеслиге

23:24 11 Читати українською
Айнтрахт разгромил Байер и обошел его в Бундеслиге
Айнтрахт разгромил Байер и обошел его в Бундеслиге / ФК Байер

Франкфуртский Айнтрахт уверенно одолел леверкузенский Байер (3:0) в 8-м туре немецкой Бундеслиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

4’ Гонсало Пасиенсия
17’ Гонсало Пасиенсия
81’ Бас Дост
 
4’ Гонсало Пасиенсия
17’ Гонсало Пасиенсия
81’ Бас Дост

Хозяева Коммерцбанк-арены шокировали "фармацевтов" уже на старте поединка. Данни да Коста разрезной передачей с правого фланга вывел Гонсало Пасиенсию фактически один на один с Градецки. А португалец выиграл силовую борьбу у защитника и пробил финского голкипера.

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Не прошло и 15 минут, как франкфуртцы удвоили преимущество. Экс-"динамовец" Александар Драгович в хоккейном стиле бросился под удар соперника и остановил мяч рукой. Арбитр был рядом – пенальти. К отметке подошел тот же Пасиенсия и с небольшой паузой развел мяч и вратаря по разным углам – 2:0.

Байер попытался исправить ситуацию еще до перерыва. Леверкузенцы взяли под контроль мяч, создавали возможности у ворот соперника, но пробить Реннова не удалось. Еще ощутимее преимущество подопечных Петера Боса стала во втором тайме.

"Фармацевты" довели процент владения мячом до 67-ми, почти ничего не позволили у ворот Градецки (2 удара за всю вторую половину) и регулярно загружали работой оборону Айнтрахта во главе с Ренновом (почти десяток ударов в створ). Но сократить разрыв не удалось. Зато Байер пропустил еще раз под занавес матча. Это Бас Дост обыгрался с Костичем и, уже падая, проткнул мяч в ворота.

Эта победа позволила Айнтрахту обогнать Байер в турнирной таблице и подняться на 7-е место (14 очков). Леверкузен – совсем рядом с таким же количеством баллов.

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Байер Байер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Айнтрахт Франкфурт - Байер
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