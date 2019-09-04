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Айнтрахт перед дедлайном відмовився продати свого лідера в Інтер

19:18 272 Читать на русском
Айнтрахт перед дедлайном відмовився продати свого лідера в Інтер
Філіп Костіч / ФК Айнтрахт

Франкфуртський Айнтрахт не пристав на пропозицію міланського Інтера продати півзахисника Філіпа Костіча.

"Орли" відхилили пропозицію міланців перед закриттям трансферного вікна, стверджує Sport Bild.

Мілан і Айнтрахт завершили обмін зірками

Інтер запропонував за Костіча 40 млн євро, але отримав відмову від босів Айнтрахта. Лише в травні франкфуртці остаточно викупили права на хавбека в Гамбурга. Цей трансфер коштував команді Аді Хюттера всього 6,5 млн у євровалюті.

У минулому сезоні Філіп Костіч провів 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 13 результативних передач.

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