Айнтрахт перед дедлайном відмовився продати свого лідера в Інтер

Франкфуртський Айнтрахт не пристав на пропозицію міланського Інтера продати півзахисника Філіпа Костіча.

"Орли" відхилили пропозицію міланців перед закриттям трансферного вікна, стверджує Sport Bild.

Мілан і Айнтрахт завершили обмін зірками

Інтер запропонував за Костіча 40 млн євро, але отримав відмову від босів Айнтрахта. Лише в травні франкфуртці остаточно викупили права на хавбека в Гамбурга. Цей трансфер коштував команді Аді Хюттера всього 6,5 млн у євровалюті.

У минулому сезоні Філіп Костіч провів 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 13 результативних передач.

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