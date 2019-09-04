Айнтрахт перед дедлайном відмовився продати свого лідера в Інтер

Ліга чемпіонів — 18:51 817
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Зінченко, літні новачки, травмований Сане – Манчестер Сіті оголосив заявку на Лігу чемпіонів, де зіграє з Шахтарем
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Гравці Динамо висловили претензії Михайличенку після матчу із Зорею, – ЦиганикУкраїна — 17:46 7246
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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера серпняУкраїна — 15:45 396
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Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаряЗбірна України — 15:20 5918