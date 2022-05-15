У вирішальному матчі Ліги Європи зійдуться Айнтрахт і Рейнджерс. Попередня дуель команд була однобокою.

Суперники зустрічалися на євроарені у 1960 році. Тоді команди зіграли у півфіналі Кубка європейських чемпіонів (попередника ЛЧ).

Айнтрахт виграв обидва матчі, забивши по 6 голів. Пфаф за дві гри настріляв шотландцям 4 м'ячі, а Лінднер – 3. Рейнджерс програли із загальним рахунком 4:12. Найбільша єврокубкова невдача в історії клубу.

Після виїзної поразки на матч-відповідь все одно зібрався повний Айброкс з 70 тисячами глядачів. Втім, Франкфурт повторно розніс "рейнджерів".

Айнтрахт все ж не взяв головний трофей Європи – у фіналі німці програли Реалу (3:7), за який феєрили Ді Стефано та Пушкаш.

Рейнджерс матимуть шанс на реванш в Айнтрахта 18 травня. Фінал Ліги Європи відбудеться в Севільї о 22:00 за київським часом.

Айнтрахт – Рейнджерс: прогноз на фінал Ліги Європи