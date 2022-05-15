В решающем матче Лиги Европы сойдутся Айнтрахт и Рейнджерс. Предыдущая дуэль команд была однобокой.

Соперники встречались на евроарене в 1960 году. Тогда команды сыграли в полуфинале Кубка европейских чемпионов (предшественник ЛЧ).

Айнтрахт выиграл оба матча, забив по 6 голов. Пфаф за две игры настрелял шотландцам 4 мяча, а Линднер – 3. Рейнджерс проиграли с общим счетом 4:12. Самая крупная еврокубковая неудача в истории клуба.

После выездного поражения на ответный матч все равно собрался полный Айброкс с 70 тысячами зрителей. Впрочем, Франкфурт повторно разнес "рейнджеров".

Айнтрахт все же не взял главный трофей Европы – в финале немцы проиграли Реалу (3:7), за который феерили Ди Стефано и Пушкаш.

Рейнджерс получат шанс на реванш у Айнтрахта 18 мая. Финал Лиги Европы состоится в Севилье в 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт – Рейнджерс: прогноз на финал Лиги Европы