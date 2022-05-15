Два десятки команд забронювали собі місця в основній сітці Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Німеччина (Баварія, Борусія Д, Байєр, РБ Лейпциг) та Італія (Мілан, Інтер, Наполі, Ювентус) визначили по 4 команди, які зіграють в Лізі чемпіонів. Від Іспанії вже вийшли три гранди (Реал, Барселона, Атлетіко), а за четверту путівку ще йде боротьба.

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Англія поки що презентувала тільки Манчестер Сіті та Ліверпуль, а Франція – ПСЖ. Португалію представлять Порту та Спортінг. У статусі чемпіонів своїх країн вийшли Зальцбург (Австрія), Селтік (Шотландія) та Аякс (Нідерланди).

Шахтар також забронював собі місце у груповому раунді Ліги чемпіонів, як найкраща команда України у сезоні-2021/22, зірваному російським вторгненням. Хоча склад учасників ще повністю не сформований, вже зараз точно відомо, що "гірники" потраплять у третій кошик під час жеребкування.

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