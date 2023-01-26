Роналду попрощався з мрією про трофей – Аль-Наср вилетів у півфіналі, Кріш знову без голів, серія невдач на 5 років
Аль-Іттіхад обіграв Аль-Наср в рамках півфіналу Суперкубка Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду знову покинув поле без забитих м'ячів.
Саудівська Аравія. Суперкубок, 1/2 фіналу
Аль-Іттіхад – Аль-Наср – 3:1
Голи: Ромарінью, 15, Хамдала, 42, Шанкееті, 90+4 – Таліска, 67
Кілька днів тому Кріштіану Роналду дебютував за Аль-Наср, а сьогодні мав шанс наблизитися до першого трофея у новій команді. Проте команда португальця не спромоглася навіть пробитися у фінал, вкотре поступившись Аль-Іттіхаду.
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Номінальні господарі матчу ще в першому таймі здобули собі комфортну перевагу в два м'ячі. У другому таймі Таліска скоротив відставання. Залишалося ще пів години, але Аль-Наср так і не зумів врятуватися. Ба більше, у компенсований час Аль-Іттіхад забив утретє. До слова, клуб Роналду не може обіграти цього суперника майже 5 років.