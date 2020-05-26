toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ

Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью"

10:14 343 Читать на русском
Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью"
Матеус Енріке / фото із відкритих джерел

Півзахисник бразильського Греміо Матеус Енріке потрапив на радари кількох європейських клубів.

Манчестер Сіті продовжує шукати спадкоємця Фернандінью. 35-річний ветеран захищає кольори "містян" з 2013 року і за цей час став справжньою легендою клубу та одним із улюбленців Гвардіоли.

Фернандінью не виключає свого повернення в Шахтар – цього разу в новій ролі

В пошуках заміни бразильцю Ман Сіті звернув увагу на його співвітчизника – хавбека Греміо Матеуса Енріке, повідомляє Manchest Erevening News. Англійцям подобаються вміння 22-річного гравця. Відзначається, що він здатен ефективно діяти перед власними захисниками, комфортно почувається під пресингом та може керувати темпом гри власної команди, а на додачу володіє чудовим ударом з далеку.

Водночас, Ман Сіті доведеться поборотися за Матеуса з іншими клубами, серед яких і донецький Шахтар, який вже давно стежить за Енріке. Окрім "гірників", на хавбека також претендують Барселона та Монако.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Минай готується до матчу з Динамо попри невизначеність з рестартом сезону в Першій лізі
08:28
531
Теги
Англія Матеус Енріке Матеус Енріке Фернандінью Фернандінью Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
55
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук