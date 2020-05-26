Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью"

Півзахисник бразильського Греміо Матеус Енріке потрапив на радари кількох європейських клубів.

Манчестер Сіті продовжує шукати спадкоємця Фернандінью. 35-річний ветеран захищає кольори "містян" з 2013 року і за цей час став справжньою легендою клубу та одним із улюбленців Гвардіоли.

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В пошуках заміни бразильцю Ман Сіті звернув увагу на його співвітчизника – хавбека Греміо Матеуса Енріке, повідомляє Manchest Erevening News. Англійцям подобаються вміння 22-річного гравця. Відзначається, що він здатен ефективно діяти перед власними захисниками, комфортно почувається під пресингом та може керувати темпом гри власної команди, а на додачу володіє чудовим ударом з далеку.

Водночас, Ман Сіті доведеться поборотися за Матеуса з іншими клубами, серед яких і донецький Шахтар, який вже давно стежить за Енріке. Окрім "гірників", на хавбека також претендують Барселона та Монако.

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