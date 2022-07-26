Аякс і Шахтар зустрічаються у благодійному поєдинку в Амстердамі. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

"Гірники" проводять другий спаринг під керівництвом Ігора Йовічевіча. Матч Аякс – Шахтар стартував о 21:00 за київським часом на Йохан Кройф Арені в Амстердамі. Гра була під загрозою зриву, адже за кілька днів до поєдинку у таборі нідерландців зафіксували спалах коронавірусу, але матч таки відбувся.

Шахтар розписав яскраву нічию в дебютному матчі Йовічевіча – 6 голів, камбек після провалу, кадрові експерименти

Ця зустріч стала другою для Ігора Йовічевіча на посаді головного тренера Шахтаря. Дебют хорвата проти нідерландської Фортуни вийшов надрезультативним – 3:3. Тепер "гірників" очікує спаринг проти чинного чемпіона Нідерландів, який 36 разів вигравав Ередивізі. Такж амстердамська команда 4 рази здобувала кубок європейських чемпіонів.

Пряма трансляція гри – на MEGOGO, каналі XSPORT, в YouTube-каналі Шахтаря, а також у цій новині на "Футбол 24".

Онлайн-відеотрансляція матчу Аякс – Шахтар 26 07 2022

Стартові склади:

Аякс: Пасвеєр – Ренсх, Вейндал, Тімбер, Блінд – Альварес, Классен, Бергейс – Бергвейн, Тадіч, Антоні.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Козік, Корнієнко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Тотовицький.

Запасні: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Криськів, Вакула, Кулаков.