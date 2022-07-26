Аякс и Шахтер встречаются в благотворительном поединке в Амстердаме. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

"Горняки" проводят второй спарринг под руководством Игора Йовичевича. Матч Аякс – Шахтер стартовал в 21:00 по киевскому времени на Йохан Кройф Арене в Амстердаме. Игра была под угрозой срыва, ведь за несколько дней до поединка в лагере нидерландцев зафиксировали вспышку коронавируса, но матч все-таки состоялся.

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Эта встреча стала второй для Игора Йовичевича в должности главного тренера Шахтера. Дебют хорвата против нидерландской Фортуны получился сверхрезультативным – 3:3. Теперь "горняков" ожидает спарринг против действующего чемпиона Нидерландов, который 36 раз выигрывал Эредивизи. Также амстердамская команда 4 раза завоевала кубок европейских чемпионов.

Прямая трансляция игры – на MEGOGO, канале XSPORT, в YouTube-канале Шахтера, а также в этой новости на "Футбол 24".

Онлайн-видеотрансляция матча Аякс – Шахтер 26 07 2022

Стартовые составы:

Аякс: Пасвеєр – Ренсх, Вейндал, Тимбер, Блинд – Альварес, Классен, Бергейс – Бергвейн, Тадич, Антони.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондар, Козик, Корниенко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Тотовицкий.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Крыськив, Вакула, Кулаков.