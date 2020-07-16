toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Нидерланды
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Аякс официально подписал юного африканского форварда

17:30 - Читати українською
Аякс официально подписал юного африканского форварда
Мохаммед Кудус / фото ФК Аякс

Нападающий Норшеллана Мохаммед Кудус продолжит карьеру в Аяксе.

Аякс объявил о трансфере ганского форварда Норшелланна Мохаммеда Кудуса.

Стекеленбург оформил возвращение в Аякс

Отмечается, что контракт с нападающим рассчитан до 30 июня 2025 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 9 млн евро.

К слову, Кудус целом провел в составе Норшелланна 57 поединков, записав в свой актив 14 голов и 3 ассиста.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

blog_ava
Шахтер – Колос: Трубин установил исторический рекорд "горняков"
06:30
5968
Теги
Трансферы Аякс Аякс Норшелланн Норшелланн Нидерланды Мохаммед Мохаммед Кудус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Динамо Киев
19:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук