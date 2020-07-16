Аякс официально подписал юного африканского форварда

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Прийняв виклик Маліновського – ще один українець забиває в Серії А, затьмарює Рібері, стає лідером і доводить до відчаю
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"За збірну України я не забивав, але був фартовим": як живе "Кримський Руні" і чому відмовився переходити в ШахтарИнтервью — 16:00 4525
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