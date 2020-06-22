Стекеленбург оформив повернення в Аякс

Резервний голкіпер ліверпульського Евертона Маартен Стекеленбург у літнє трансферне вікно повернеться до складу амстердамського Аякса.

Досвідчений воротар новий сезон розпочне в Аяксі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Третя втрата очок Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

Стекеленбург підписав 1-річний контракт із рідною командою. Він вже виступав за амстердамців у 2001-2011 рр. На батьківщину ветеран повернеться у статусі вільного агента – Евертон вирішив не продовжувати співпрацю з 37-річним кіпером.

У нинішньому сезоні Маартен Стекеленбург не провів жодного офіційного матчу. У рамках минулої кампанії він зіграв 2 поєдинки в Кубку англійської ліги.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства