Аякс і ПСВ розписали вогняну нічию (2:2) в головному протистоянні Ередивізі. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Нідерланди. Ередивізі, 15 тур

Аякс – ПСВ – 2:2

Голи: Промес, 40, Антоні, 65 – Захаві, 2, 21

Аякс підійшов до зустрічі з ПСВ на вершині Ередивізі – гості з Ейндховена відставали на одне очко. Команда Рогера Шмідта дуже класно йде по дистанції (за останні 2 місяці не зазнали жодної поразки), нав'язуючи Амстердаму реальну боротьбу за чемпіонство.

"Де Топпер" виправдав усі сподівання – нідерландські гранди подарували півтори години розкішного футболу.

ПСВ вже на другій хвилині відкрив рахунок, коли Доніелл Мален фантастичним пасом п'ятою вивів Ерана Захаві на ворота. Ізраїльтянин майстерно переграв голкіпера. Нагадаємо, що проти Малена збірній України грати на Євро!

الدوري الهولندي | اياكس 0 × 1 ايندهوفن | هدف اول ايندهوفن إيران زاهافي الاسيست بالكعب HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/11ZSCunsD0 — baCCCCCCCCck F 2 4 (@rauxngkwpfka) January 10, 2021

У середині тайму гості закріпили перевагу. Знову спрацювала зв'язка Мален-Захаві, яка в чотири передачі розбила оборону Аякса після помилки Антоні.

Ajax'a kendi evinde soğuk duş



PSV'de Donyell Malen ikinci asistini yaptı, Eran Zahavi ikinci golünü attı. pic.twitter.com/93U42yXgxd — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 10, 2021

Аякс також добре комбінував, але підібратися до штрафного майданчика не міг через організовану оборону суперника. Господарі все ж знайшли слабкі місця в редутах ПСВ і почали активніше тиснути на фланги.

Спершу партнери справа відкрили зону для Мазрауї – той прострілив на Тадіча, а серб бахнув у стійку. Потім вже Душан розірвав лівий фланг, залетів у штрафний і викотив під удар Промесу. Квінсі скоротив відставання.

الدوري الهولندي | اياكس 1 × 2 ايندهوفن | هدف اول اياكس بروميس HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/V6gKWy5XWu — baCCCCCCCCck F 2 4 (@rauxngkwpfka) January 10, 2021

Перед свистком на перерву ПСВ міг забити третій, але Захаві не зумів замкнути в порожні ворота простріл Іхаттарена. Ерік Тен Хаг відреагував на такий розвиток подій і в дебюті другого тайму випустив на заміну зіркового новачка – Себастьяна Аллє.

Колишній партнер Ярмоленка забив чи не першим дотиком, однак арбітри вгледіли офсайд. І все одно оцініть цю атаку Аякса!

Домінування Аякса не було – ПСВ дуже гостро відповідав. Андре Онана виграв дві важливі дуелі в Філіпа Макса: витягнув з "дев'ятки" постріл зі штрафного та парирував удар Захаві з навісу німця.

Як не гол, то асист! Аллє все одно відзначився результативною дією в дебютному матчі, віддавши гольову передачу на Антоні. Аякс зрівняв рахунок.

Haller assist to equalise pic.twitter.com/eGYVkUkZVO — Ivorian Ibra (@HumbleHaller) January 10, 2021

Команди не зупинялися, рвалися в атаку та прагнули перемогти. Але здобути три очки нікому не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2. Аякс залишився лідером Ередивізі (35 очок), ПСВ має на один бал менше, а Фейєнорд і Вітесс (по 32 пункти) ділять третє місце.

Аякс і ПСВ сьогодні видали, можливо, найкращий матч 2021-го. Прекрасна якість футболу у виконанні обох команд, прекрасні швидкості. Протистояння Еріка Тен Хага та Рогера Шмідта цього разу без переможця. Переможці – глядачі.

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