Аякс и ПСВ расписали огненную ничью (2:2) в главном противостоянии Эредивизи. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Нидерланды. Эредивизи, 15 тур

Аякс – ПСВ – 2:2

Голы: Промес, 40, Антони, 65 – Захави, 2, 21

Аякс подошел к встрече с ПСВ на вершине Эредивизи – гости из Эйндховена отставали на одно очко. Команда Рогера Шмидта очень классно идет по дистанции (за последние 2 месяца не потерпели ни одного поражения), навязывая Амстердаму реальную борьбу за чемпионство.

"Де Топпер" оправдал все ожидания – нидерландские гранды подарили полтора часа роскошного футбола.

ПСВ уже на второй минуте открыл счет, когда Дониелл Мален фантастическим пасом пяткой вывел Захави на ворота. Израильтянин мастерски переиграл голкипера. Напомним, что против Малена сборной Украины играть на Евро!

الدوري الهولندي | اياكس 0 × 1 ايندهوفن | هدف اول ايندهوفن إيران زاهافي الاسيست بالكعب HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/11ZSCunsD0 — baCCCCCCCCck F 2 4 (@rauxngkwpfka) January 10, 2021

В середине тайма гости закрепили преимущество. Опять сработала связка Мален-Захави, которая в четыре передачи разбила оборону Аякса после ошибки Антони.

Ajax'a kendi evinde soğuk duş



PSV'de Donyell Malen ikinci asistini yaptı, Eran Zahavi ikinci golünü attı. pic.twitter.com/93U42yXgxd — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 10, 2021

Аякс также хорошо комбинировал, но подобраться к штрафной не мог из-за организованной оборонуы соперника. Хозяева все же нашли слабые места в рядах ПСВ и начали активнее давить на фланги.

Сначала партнеры справа открыли зону для Мазрауи – тот прострелил на Тадича, а серб выстрелил в штангу. Затем уже Душан разорвал левый фланг, залетел в штрафную и выкатил под удар Промесу. Квинси сократил отставание.

الدوري الهولندي | اياكس 1 × 2 ايندهوفن | هدف اول اياكس بروميس HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/V6gKWy5XWu — baCCCCCCCCck F 2 4 (@rauxngkwpfka) January 10, 2021

Перед свистком на перерыв ПСВ мог забить третий, но Захави не сумел замкнуть в пустые ворота прострел Ихаттарена. Эрик Тен Хаг отреагировал на такое развитие событий и в дебюте второго тайма выпустил на замену звездного новичка – Себастьяна Алле.

Бывший партнер Ярмоленко забил едва ли не первым касанием, однако арбитры усмотрели офсайд. И все равно оцените эту атаку Аякса!

Доминирования Аякса не было – ПСВ очень остро отвечал. Андре Онана выиграл две важных дуэли у Филипа Макса: вытащил из "девятки" выстрел со штрафного и парировал удар Захави с навеса немца.

Если не гол, то ассист! Алле все равно отметился результативным действием в дебютном матче, отдав голевую передачу на Антони. Аякс сравнял счет.

Haller assist to equalise pic.twitter.com/eGYVkUkZVO — Ivorian Ibra (@HumbleHaller) January 10, 2021

Команды не останавливались, рвались в атаку и стремились победить. Но добыть три очка никому не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2. Аякс остался лидером Эредивизи (35 очков), ПСВ имеет на один балл меньше, а Фейенорд и Витесс (по 32 пункта) делят третье место.

Аякс и ПСВ сегодня выдали, возможно, лучший матч 2021-го. Великолепное качество футбола в исполнении обеих команд, прекрасные скорости. Противостояние Эрика Тен Хага и Рогера Шмидта на этот раз без победителя. Победители – зрители.

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