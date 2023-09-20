Спортивний директор Аякса Свен Міслінтат шукає в клубі внутрішню підтримку для звільнення головного тренера команди Моріса Стейна, якого запросив на цей пост у середині червня. Про це інформує Voetbal International. При цьому повідомляється, що незабаром клуб може позбутися вже самого Міслінтата.

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Стейн прочитав про це новини з Інтернету, і вони не додали тренеру настрою перед матчем Ліги Європи з Марселем. "Я прочитав учора ці новини в Інтернеті. Що я можу про це сказати? Якщо я буду про це думати, то не зможу нормально виспатися. Подібні речі відволікають. Ми старанно працюємо над підготовкою до гри з Марселем, і подібні речі не допомагають", – зазначив тренер.

Аякс невдало стартував у чемпіонаті Нідерландів. У чотирьох матчах столична команда зуміла здобути лише одну перемогу.

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