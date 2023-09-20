Спортивный директор Аякса Свен Мислинтат ищет в клубе внутреннюю поддержку для увольнения главного тренера команды Мориса Стейна, которого пригласил на этот пост в середине июня. Об этом информирует Voetbal International. При этом сообщается, что вскоре клуб может избавиться уже от самого Мислинтата.

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Стейн прочитал об этом новости из Интернета, и они не добавили тренеру настроения перед матчем Лиги Европы с Марселем. "Я прочитал вчера эти новости в Интернете. Что я могу об этом сказать? Если я буду об этом думать, то не смогу нормально выспаться. Подобные вещи отвлекают. Мы усердно работаем над подготовкой к игре с Марселем, и подобные вещи не помогают", – отметил тренер.

Аякс неудачно стартовал в чемпионате Нидерландов. В четырёх матчах столичная команда сумела добыть лишь одну победу.

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