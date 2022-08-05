"Австрійський Мессі", який не вразив Барселону, може скласти конкуренцію Бейлу в МЛС
14:01 - Читать на русском
Австрійський суперталант Юсуф Демір отримав варіант продовження кар'єри за океаном.
Юсуф Демір став головною ціллю Лос-Анджелеса, повідомляє Sky Sport. Угоди наразі немає, але переговори вже тривають, австрійський Рапід готовий продати 19-річного таланта.
Барселона достроково обірвала оренду Деміра
Минулого літа Демір перейшов у Барселону, але став жертвою фінансової кризи клубу. Каталонці не могли дозволити собі його викуп, адже Юсуф не показав феноменальної гри. У січні футболіст повернувся в Рапід.
Основна позиція Деміра – правий вінгер. Як і Гарета Бейла, який місяць тому перейшов у Лос-Анджелес. Щоправда, поки що валлієць з'являвся у центрі атаки команди.
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