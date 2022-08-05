"Австрийский Месси", который не впечатлил Барселону, может составить конкуренцию Бейлу в МЛС
14:13 - Читати українською
Австрийский суперталант Юсуф Демир получил вариант продолжения карьеры за океаном.
Юсуф Демир стал главной целью Лос-Анджелеса, сообщает Sky Sport. Сделки еще нет, но переговоры уже идут, австрийский Рапид готов продать 19-летнего таланта.
Барселона досрочно оборвала аренду Демира
Минувшим летом Демир перешел в Барселону, но стал жертвой финансового кризиса клуба. Каталонцы не могли позволить себе его выкуп, ведь Юсуф не показал феноменальной игры. В январе футболист вернулся в Рапид.
Основная позиция Демира – правый вингер. Как и Гарета Бейла, который месяц назад перешел в Лос-Анджелес. Правда, пока валлиец появлялся в центре атаки команды.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter