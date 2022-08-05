Юсуф Демир стал главной целью Лос-Анджелеса, сообщает Sky Sport. Сделки еще нет, но переговоры уже идут, австрийский Рапид готов продать 19-летнего таланта.

Барселона досрочно оборвала аренду Демира

Минувшим летом Демир перешел в Барселону, но стал жертвой финансового кризиса клуба. Каталонцы не могли позволить себе его выкуп, ведь Юсуф не показал феноменальной игры. В январе футболист вернулся в Рапид.

Основная позиция Демира – правый вингер. Как и Гарета Бейла, который месяц назад перешел в Лос-Анджелес. Правда, пока валлиец появлялся в центре атаки команды.