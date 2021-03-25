Австрія – мабуть, головний наш конкурент у групі на Євро-2020, тож за формою "орлів" у відборі до Мундіалю необхідно спостерігати особливо уважно. Благо, їхня група виявилась дуже цікавою – в неї потрапили і сильна Данія, і Шотландія, яка вийшла на Євро вперше за 22 роки. Саме на виїзді проти останньої австрійці і розпочали кваліфікацію на ЧС-2022.

Франко Фода виставив досить потужний склад, здивувавши відсутністю в основі Забітцера – хавбек РБ Лейпциг залишився у запасі. Крім того, тренер змінив голкіпера, замість Первана довірившись воротарю ЛАСКа Александеру Шлагеру. Крім того, другий матч в основі збірної проводив нападник Штутгарта Саша Калайджіч. Взагалі, усі польові футболісти гостей були представниками німецької Бундесліги.

З перших же хвилин австрійці захопили ініціативу, створивши дебютний момент вже на 3-й –Баумгартнер протягнув мяч лівим напівфлангом і викотив пас на лінію штрафного, а Калайджіч пробив у ближній кут. Поруч зі стійкою! На 6-й подачу з кутового кволим ударом замикав Ільзанкер (неточно й слабко), а на 18-й класний обіграш Калайджіча з Баумгартнером завершився пострілом останнього з лінії штрафного – Маршал парирував! На 25-й Алаба завдав удару з дистанції, але це було занадто просто для Маршала.

Шотландія за цей період взагалі нічого не створювала. Австрійці явно переважали територіально та виглядали швидше, але загалом темп зустрічі залишався середнім. Господарі, як правило, встигали закриватись, а в середині першого тайму вони почали діяти активніше і біля чужих воріт.

Так, на 29-й хвилині Армстронг вистрілив метрів з 22-х (м'яч зрізався з ноги), а на 31-й він же змістився на лівий кут штрафного й пробив у дальню дев'ятку – зависоко! Австрійці огризнулися на 35-й заблокованим ударом Ксавера Шлагера, але його накрили.

Перед перервою Шотландія взагалі могла вийти вперед, а допомогти в цьому вирішив голкіпер Александер Шлагер. На 42-й хвилині він викотив пас прямо в ноги Дайксу, а той віддав передачу на Крісті – Раян вистрілив метрів з 10-ти, але Шлагер парирував ногою!

У компенсований же час Крісті пробивав з лінії карного майданчика після скидки від Мактоміная, однак це було занадто слабко. Шлагер спіймав м'яч. Зрештою, відпочивати футболісти пішли за нулів на табло.

Австрійці відверто відпустили шотландців у другій половині першого тайму, однак по перерві вони стартували надзвичайно агресивно. Моментів не виникало, однак господарі не вилазили з власної третини поля й сідали на жовті картки з перших хвилин. Зрештою, тиск "орлів" приніс успіх на 55-й: Гріллічу дали пробити метрів з 23-х у дальній кут, Маршал парирував, а Калайджіч опинився на добиванні – 0:1!

Шотландія практично одразу могла відігратись. Вже за хвилину після пропущеного м'яча Крісті впав у штрафному внаслідок явного фолу Ільзанкера – Штефан обхопив Раяна двома руками. Арбітр чомусь промовчав.

На 57-й зрівняти рахунок міг Армстронг, який увірвався на лівий край карного майданчика та потужно пробив у дальній кут. М'яч пролетів поруч зі стійкою!

У відповідь австрійці забили другий гол внаслідок подачі Алаби з лівого флангу та удару Калайджіча головою в протихід Маршалу – все було чисто, але арбітр віддав боржок скоттам за непризначений пенальті. Карлос Дель Серро Гранде свиснув дуже сумнівний фол проти Тірні при взятті воріт, не зарахувавши гол Австрії.

Після цього "орли" знову збавили оберти, чому неабияк сприяла страшенна злива над Хемден Парк. В певний момент навіть зникла трансляція поєдинку. Протягом 60-х хвилин команди не створювали моментів, а тренери провели заміни – Стів Кларк замість втомленого Армстронга, випустив Адамса, а Франко Фода зняв непомітного Грбіча заради Шауба.

На важкому полі особливе значення приймали стандарти. В них шотландці завжди виділялися, а на 71-й хвилині цей козир приніс господарям успіх: О'Доннел виконав подачу зі штрафного з центру поля, спрямувавши м'яч у штрафний, а Хенлі відклеївся від Ільзанкера й замкнув головою – 1:1!

Після цього команди розмінялися низкою небезпечних прострілів, а шотландці навіть забили гол на 77-й хвилині. Щоправда, він пройшов уже після свистка на фол. Загалом, атмосфера у матчі стояла нервова, але варто було завершитись дощу, як Австрія забила другий м'яч – це Калайджіч замкнув подачу Лайнера з правого флангу точним ударом головою. 1:2!

Втім, щастя гостей тривало недовго: після виносу на 85-й хвилині Крісті виконав скидку в штрафний, а Макгінн, уникнувши офсайду, замкнув її пострілом у падінні через себе – 2:2!

Шоковані австрійці до кінця поєдинку так нічого і не створили. Шотландія виглядала активніше, навіть отримавши шанс вирвати перемогу ударом зі стандарту – втім, Мактомінай з нього пробив вище воріт.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию! У групі F лідерство захопила Данія, у якої три очки, а австрійці з шотландцями йдуть прямо за ними з одним заліковим балом. Стільки ж набрали Фарери та Молдова.