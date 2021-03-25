Австрия – пожалуй, главный наш конкурент на Евро-2020, поэтому за формой "орлов" в отборе к Мундиалю необходимо наблюдать особенно внимательно. Благо, их группа является очень интересной – в неё попали и сильная Дания, и Шотландия, вышедшая на Евро впервые за 22 года. Именно на выезде против последней австрийцы и начали квалификацию к ЧМ-2022.

Франко Фода выставил достаточно мощный состав, удивив отсутствием в основе Забитцера – хавбек РБ Лейпциг остался в запасе. Кроме того, тренер сменил голкипера, вместо Первана доверившись вратарю ЛАСКа Александеру Шлагеру. Кроме того, второй матч в основе сборной проводил нападающий Штутгарта Саша Калайджич. Вообще, все полевые футболисты гостей были представителями немецкой Бундеслиги.

Австрийцы сразу же захватили инициативу, создав дебютный момент уже на 3-й минуте – Баумгартнер протянул мяч левым полуфлангом и выкатил пас на линию штрафной, а Калайджич пробил в ближний угол. Рядом со штангой! На 6-й подачу с углового слабо замкнул Ильзанкер (неточно), а на 18-й классный обыгрыш Калайджича с Баумгартнером завершился выстрелом последнего метров с 20-ти – Маршал парировал! На 25-й Алаба нанес удар с дистанции, но это было слишком просто для Маршала.

Шотландия за этот период вообще ничего не создавала. Австрийцы явно превосходили территориально и выглядели резвее, но в целом темп встречи оставался средним. Хозяева, как правило, успевали закрываться, а в середине первого тайма они начали действовать активнее и у чужих ворот.

Так, на 29-й минуте Армстронг выстрелил метров с 22-х (мяч срезался с ноги), а на 31-й он же сместился на левый угол штрафной и пробил в дальнюю девятку – высоковато! Австрийцы огрызнулись на 35-й ударом Ксавера Шлагера, но его накрыли.

Перед перерывом Шотландия вообще могла выйти вперёд, а помочь в этом решил голкипер Александер Шлагер. На 42-й минуте он выкатил пас прямо в ноги Дайкса, а тот отдал передачу на Кристи – Райан выстрелил метров с 10-ти, но Шлагер парировал ногой!

В компенсированное время Кристи пробивал с линии штрафной после скидки от Мактоминая, однако это было слишком слабо. Шлагер поймал мяч. В конце концов, отдыхать футболисты ушли при нулях на табло.

Австрийцы откровенно отпустили шотландцев во второй половине первого тайма, однако после перерыва они стартовали очень агрессивно. Хозяева не вылезали из своей трети поля и садились на жёлтые карточки с первых минут. В конце концов, давление "орлов" принесло успех на 55-й: Грилличу дали пробить метров с 23-х в дальний угол, Маршал парировал, а Калайджич оказался на добивании – 0:1!

Шотландия практически сразу могла отыграться. Уже через минуту после пропущенного мяча Кристи упал в штрафной вследствие явного фола Ильзанкера – Штефан обхватил Райана двумя руками. Арбитр почему-то промолчал.

На 57-й сравнять счёт мог Армстронг, который ворвался на левый край штрафной и мощно пробил в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой! В ответ австрийцы забили второй гол вследствие подачи Алабы с левого фланга и удара Калайджича головой в противоход Маршалу – всё было чисто, однако арбитр отдал должок скоттам за неназначенный пенальти. Карлос Дель Серро Гранде свистнул очень сомнительный фол против Тирни при взятии ворот, не засчитав гол Австрии.

После этого "орлы" снова сбавили обороты, чему в немалой степени способствовал страшный ливень над Хемден Парк. В определённый момент даже исчезла трансляция матча. Как следствие, в течение 60-х минут команды не обостряли игру, а тренеры провели замены – Стив Кларк вместо уставшего Армстронга выпустил Адамса, а Франко Фода снял незаметного Грбича ради Шауба.

На тяжёлом поле особое значение имели стандарты. В них шотландцы всегда выделялись, а на 71-й минуте этот козырь принёс хозяевам успех: О'Доннел исполнил подачу со штрафного с центра поля, направив мяч к воротам, а Хенли отклеился от Ильзанкера и замкнул головой – 1:1!

После этого команды разменялись рядом опасных прострелов, а шотландцы даже забили гол на 77-й минуте. Правда, он прошёл уже после свистка на фол. В целом, атмосфера в матче стояла нервная, но стоило завершиться дождю, как Австрия забила второй мяч – это Калайджич замкнул подачу Лайнера с правого фланга точным ударом головой. 1:2!

Впрочем, счастье гостей длилось недолго: после выноса на 85-й Кристи исполнил скидку в штрафную, а Макгинн, избежав офсайда, замкнул её выстрелом в падении через себя – 2:2!

Шокированные австрийцы до конца поединка так ничего и не создали. Шотландия выглядела активнее, даже получив шанс вырвать победу ударом со стандарта – впрочем, Мактоминай пробил выше ворот.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью! В группе F лидерство захватила Дания, у которой три очка, а австрийцы с шотландцами идут вслед за ними с одним зачётным баллом. Столько же набрали Фареры и Молдова.